Падун Афина ? Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Падун Клим Леонтиев
Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Падун Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)
Рождение ребёнка
1751
Сын: Падун Иван Леонтиев
Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)
Смерть
Неизвестно