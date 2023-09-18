Падун Афина ? Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Падун Афина ? Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Падун Клим Леонтиев

Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)

Рождение ребёнка
1743

Сын: Падун Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)

Рождение ребёнка
1746

Сын: Падун Степан Леонтиев

Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)

Рождение ребёнка
1751

Сын: Падун Прокоп Леонтиев

Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)

Рождение ребёнка
1751

Сын: Падун Иван Леонтиев

Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)

Рождение ребёнка
1754

Сын: Падун Василий Леонтиев

Отец ребёнка: Падун Леонтий (Левко)

Смерть
Неизвестно
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