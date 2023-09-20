Востриков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Востриков Василий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Прокопий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1925