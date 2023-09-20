Востриков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Востриков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1925
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