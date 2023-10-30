Конев Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1869
Отец: Конев Тимофей Акимович
Мать: Ирина Варлаамовна
Крещение
21.03.1869
Бракосочетание
17.06.1888
Жена: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.06.1889
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.08.1890
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно