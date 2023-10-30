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Конев Алексей Тимофеевич

Место рождения

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

14.03.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1869

Отец: Конев Тимофей Акимович

Мать: Ирина Варлаамовна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
21.03.1869
Бракосочетание
17.06.1888

Жена: Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.06.1889

Сын: Конев Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Конев Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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