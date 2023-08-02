Христофорова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристофорова Елизавета

Христофорова Елизавета

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-53
Рождение ребёнка
1795

Сын: Христофоров Лазарь Константинович

Отец ребёнка: Христофоров (хрестодулов) Константин Иванович

ГАЗО , Ф - 12-2-41, рев.сказки 1811г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Христофоров (хрестодулов) Константин Иванович

ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-53
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христофоров (хрестодулов) Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close