Христофорова Елизавета
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-53
Рождение ребёнка
1795
ГАЗО , Ф - 12-2-41, рев.сказки 1811г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Христофоров (хрестодулов) Константин Иванович
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-53
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно