Христофоров (Хрестодулов) Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христофоров (Хрестодулов) Константин Иванович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1760

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Христофоров (хрестодулов) Иван Феохорович

Мать: Христофорова (христодулова) Хурси Дмитриевна

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-57
Рождение ребёнка
1795

Сын: Христофоров Лазарь Константинович

Мать ребёнка: Христофорова Елизавета

ГАЗО , Ф - 12-2-41, рев.сказки 1811г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Христофорова Елизавета

ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-53
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христофорова Елизавета

Смерть
1824
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 52
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