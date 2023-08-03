Христофоров (Хрестодулов) Константин Иванович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1760
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-57
Рождение ребёнка
1795
Сын: Христофоров Лазарь Константинович
Мать ребёнка: Христофорова Елизавета
ГАЗО , Ф - 12-2-41, рев.сказки 1811г зап.№ 57
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Христофорова Елизавета
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-53
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христофорова Елизавета
Смерть
1824
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 52