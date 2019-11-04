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(Сычева) Матрена

Место рождения

село Михайловское

Дата рождения

04.11.1901

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901

Отец: Сычевъ Иванъ

Мать: Сычева Анисія

село Михайловское
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