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(Сычева) Матрена
(Сычева) Матрена
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Древо
Место рождения
село Михайловское
Дата рождения
04.11.1901
Пол
Женский
Отец
Сычевъ Иванъ
1870 г.р.
Мать
Сычева (Романова) Анисія
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1901
Отец:
Сычевъ Иванъ
Мать:
Сычева Анисія
село Михайловское
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