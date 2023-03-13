Сычевъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1870
Отец: Сычевъ Григорій
Мать: Сычева Пелагѣя
Александровка
Бракосочетание
29.10.1893
Жена: Сычева Анисія
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Сычева Анисія
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.04.1912
Сын: Сычевъ Василий
Мать ребёнка: Сычева Анисія
село Михайловское