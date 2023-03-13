Сычевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычевъ Иванъ

Сычевъ Иванъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1870

Отец: Сычевъ Григорій

Мать: Сычева Пелагѣя

Александровка
Бракосочетание
29.10.1893

Жена: Сычева Анисія

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Сычева Анисія

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.04.1912

Сын: Сычевъ Василий

Мать ребёнка: Сычева Анисія

село Михайловское