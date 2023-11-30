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Грибков ?

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Грибков Фёдор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Михаил

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Сергей

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Василий

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Муж?

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Степан

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Роман

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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