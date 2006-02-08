Никитенко Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1940

Дата смерти

08.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940

Отец: Никитенко Семен

Мать: Никитенко Елена Романовна

Рождение ребёнка
11.04.1965

Сын: Никитенко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Никитенко Любовь Ивановна

г. Краснодар
Рождение ребёнка
08.12.1972

Сын: Никитенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Никитенко Любовь Ивановна

г. Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Любовь Ивановна

Смерть
08.02.2006
г. Краснодар
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