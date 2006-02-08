Никитенко Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1940
Дата смерти08.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1940
Отец: Никитенко Семен
Рождение ребёнка
11.04.1965
Сын: Никитенко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Никитенко Любовь Ивановна
г. Краснодар
Рождение ребёнка
08.12.1972
Сын: Никитенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Никитенко Любовь Ивановна
г. Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2006
г. Краснодар