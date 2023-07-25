Колесникова (Колесникова) Ирина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Колесников Иван
Отец ребёнка: Колесников Емельян
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Колесников Емельян
Рождение ребёнка
18.02.1892
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Колесников Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Колесников Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Григорий
Отец ребёнка: Колесников Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Емельян