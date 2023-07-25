Колесникова (Колесникова) Ирина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Колесникова) Ирина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Колесников Иван

Отец ребёнка: Колесников Емельян

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Колесников Емельян

Рождение ребёнка
18.02.1892

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Колесников Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Колесников Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Григорий

Отец ребёнка: Колесников Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Емельян

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