Кузнецова-Лысова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова-Лысова Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1888

Дочь: Лунькова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 13.05.1888

Муж: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1897

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1900

Сын: Кузнецов-Лысов Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1902

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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