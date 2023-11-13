Кузнецова-Лысова Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1888
Дочь: Лунькова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич
Бракосочетание
До 13.05.1888
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1897
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1900
Сын: Кузнецов-Лысов Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1902
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов-Лысов Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923