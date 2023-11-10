Скуратова (Косматова) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Косматова) Матрена Андреевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №120, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.11.1852
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы казенные крестьяне Яков Павлов [Свиридов, женат на ро... Показать все
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Безсонова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.02.1885

Сын: Скуратов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1886

Сын: Скуратов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №48, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1891

Сын: Скуратов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1892

Сын: Скуратов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №48, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Скуратова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Василий Евлампиевич

Смерть
Неизвестно
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