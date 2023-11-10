Скуратова (Косматова) Матрена Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
01.11.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение, крещение: запись о рождении №120, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.11.1852
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы казенные крестьяне Яков Павлов [Свиридов, женат на ро... Показать все
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Безсонова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич
Рождение ребёнка
21.02.1885
Сын: Скуратов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич
Рождение, крещение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1885 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1886
Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич
Рождение, крещение: запись о рождении №48, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1891
Сын: Скуратов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич
Рождение, крещение: запись о рождении №13, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1892
Сын: Скуратов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич
Рождение, крещение: запись о рождении №48, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Скуратова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Скуратов Василий Евлампиевич
Рождение, крещение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно