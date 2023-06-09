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Скуратова Евдокия Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.02.1895

Дата смерти

30.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Рождение
24.02.1895

Отец: Скуратов Василий Евлампиевич

Мать: Скуратова Матрена Андреевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
25.02.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемницей при крещении были села Пиковых Ряс дочь умершаго крестьянина девица Агрипина Яковлева Скура... Показать все
Смерть
30.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от простуды Смерть, похороны: запись о смерти №86, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
31.10.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния