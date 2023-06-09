Скуратова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1895
Дата смерти30.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895
Рождение, крещение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
25.02.1895
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемницей при крещении были села Пиковых Ряс дочь умершаго крестьянина девица Агрипина Яковлева Скура... Показать все
Смерть
30.10.1895
Умерла от простуды Смерть, похороны: запись о смерти №86, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
31.10.1895
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния