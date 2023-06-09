Безсонова (Скуратова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
24.01.1893
свидетели : Василий Микульшин, Крестьянин 1857- , Егор Микульшин 1852- , Егор Кутуков, Государственный крестьянин 1853- , Андрей Полянский, Крестьянин 1847-1904 Брак: запись о браке №3, метрическая ... Показать все
Смерть
Неизвестно