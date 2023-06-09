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Безсонова (Скуратова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Скуратов Василий Евлампиевич

Мать: Скуратова Матрена Андреевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Безсонов Григорий Давидович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Василий Микульшин, Крестьянин 1857- , Егор Микульшин 1852- , Егор Кутуков, Государственный крестьянин 1853- , Андрей Полянский, Крестьянин 1847-1904 Брак: запись о браке №3, метрическая ... Показать все
Смерть
Неизвестно