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(Быкова) Анастасия Петровна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

1740 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Быков Петр Акинфиевич

Мать: Быкова Екатерина Григорьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
1785
Хрущево, Ленинский район, Тульская область
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