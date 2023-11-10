Желвунцов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1734
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1759
Сын: Желвунцов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Желвунцова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Желвунцов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Желвунцов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Желвунцов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно