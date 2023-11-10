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Желвунцов Николай Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1734

Жена: Желвунцова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение
1735

Отец: Желвунцов Иван Максимович

Мать: Желвунцова Анна Максимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Желвунцов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Желвунцова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Желвунцов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Желвунцов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Желвунцов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Желвунцова Анна Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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