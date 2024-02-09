Булыгин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булыгин Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Александра Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пиминова Августа Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Канакова (Булыгина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно