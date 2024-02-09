Булыгин Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булыгин Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пиминова Августа Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Канакова (Булыгина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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