Маслова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Маслова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Саранцева Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Маслов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маслов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно