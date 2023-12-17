Маслова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Маслова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Саранцева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Маслов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маслов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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