Сажин Егор Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Сажин Тимофей Симионов
Мать: Сажина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Афимья Егорова
Мать ребёнка: Сажина Анна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Степан Егоров
Мать ребёнка: Сажина Анна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Сажин Егор Егоров
Мать ребёнка: Сажина Анна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Авдотья Егорова
Мать ребёнка: Сажина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сажина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839