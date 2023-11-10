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Сажин Егор Тимофеев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Сажин Тимофей Симионов

Мать: Сажина Федосья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Афимья Егорова

Мать ребёнка: Сажина Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Степан Егоров

Мать ребёнка: Сажина Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Сажин Егор Егоров

Мать ребёнка: Сажина Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Авдотья Егорова

Мать ребёнка: Сажина Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сажина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1839
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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