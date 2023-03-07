Сажина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажина Федосья

Сажина Федосья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Сажин Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Сажин Тимофей Симионов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Сажин Тимофей Симионов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Тимофей Симионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close