Сажина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Сажин Егор Тимофеев
Отец ребёнка: Сажин Тимофей Симионов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Сажин Тимофей Симионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834