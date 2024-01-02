Приказчикова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приказчикова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Яблонская Вера Павловна

Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Золотова Нина Павловна

Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
?.08.1928

Дочь: Шиляева Лидия Павловна

Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
09.01.1935

Дочь: Горбач Елена Павловна

Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич

Смерть
1973
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