Приказчикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Яблонская Вера Павловна
Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Золотова Нина Павловна
Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
?.08.1928
Дочь: Шиляева Лидия Павловна
Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
09.01.1935
Дочь: Горбач Елена Павловна
Отец ребёнка: Дорофеев Павел Матвеевич
Смерть
1973