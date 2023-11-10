Рынина Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рынин Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно