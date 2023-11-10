Рынина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынина Анастасия Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Рынин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рынин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Рынин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рынин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рынин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Рынин Фёдор Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынин Фёдор Матвеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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