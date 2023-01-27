Мейер Фёдор Иванович
мужской, родился 25.12.1839, Вольный город Бремен, Германский союз
умер 03.05.1916, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна12.04.1851 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Вольный город Бремен, Германский союз
Бракосочетание
07.01.1876
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.05.1916
Москва, город федерального значения Москва