Мейер Фёдор Иванович 25.12.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Мейер Фёдор Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.12.1839, Вольный город Бремен, Германский союз

умер 03.05.1916, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна12.04.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольный город Бремен, Германский союз

Бракосочетание
07.01.1876

Жена: Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
03.05.1916
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Никольское.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.