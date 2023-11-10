Елясин Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения23.02.1892
Дата смерти24.02.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1892
Отец: Елясин Степан Прокопьевич
Мать: Елясина Дарья Ивановна
Крещение
24.02.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Михаил Прокопьевич Елясин, Пелагея Ивановна Захарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1892
Причина смерти: недонос
Похороны
25.02.1892