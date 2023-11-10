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Елясин Фёдор Степанович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1892

Дата смерти

24.02.1892

Пол

Мужской

Отец

До 1869 г.р.

Мать

До 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1892

Отец: Елясин Степан Прокопьевич

Мать: Елясина Дарья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.02.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Михаил Прокопьевич Елясин, Пелагея Ивановна Захарова
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.02.1892
Причина смерти: недонос
Похороны
25.02.1892
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