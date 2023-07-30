Работкина (Фалеева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти19.07.1889 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Фалеев Андрей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.
Дочь: Работкина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Работкин Петр Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1889
Дочь: Курова Александра Петровна
Отец ребёнка: Работкин Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Работкин Петр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1889 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от прогрессивного паралича. Ей было 23 года.