Работкина (Фалеева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Работкина (Фалеева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

19.07.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Фалеев Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1888 ст.

Дочь: Работкина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Работкин Петр Александрович

Рождение ребёнка
02.04.1889

Дочь: Курова Александра Петровна

Отец ребёнка: Работкин Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Работкин Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Работкин Петр Александрович

Смерть
19.07.1889 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от прогрессивного паралича. Ей было 23 года.
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