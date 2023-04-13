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Федосья
Федосья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Пол
Женский
Отец
Павел Ильин
1751 г.р.
Мать
Акулина Тарасова
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Павел Ильин
Мать:
Акулина Тарасова
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