Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Павел Ильин

Мать: Акулина Тарасова

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