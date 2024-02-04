Гейнке Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейнке Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Гейнке Александр Константинович

Отец ребёнка: Гейнке Костантин Адольфович

Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Гейнке Николай Константинович

Отец ребёнка: Гейнке Костантин Адольфович

Смерть
1921

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