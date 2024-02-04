Гейнке Костантин Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Heinike Adolf
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1895
Сын: Гейнке Александр Константинович
Мать ребёнка: Гейнке Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1898
Сын: Гейнке Николай Константинович
Мать ребёнка: Гейнке Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно