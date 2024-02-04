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Гейнке Костантин Адольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Heinike Adolf

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Гейнке Александр Константинович

Мать ребёнка: Гейнке Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Гейнке Николай Константинович

Мать ребёнка: Гейнке Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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