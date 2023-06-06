Набиуллина Нуриясма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1921
Дочь: Шарипова Нуржихан
Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
20.05.1930
Сын: Набиуллин Газизулла
Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набиуллин Шайкертжан
Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набиуллина Марьям
Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набиуллина Сарбижихан
Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984