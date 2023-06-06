Набиуллина Нуриясма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набиуллина Нуриясма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1921

Дочь: Шарипова Нуржихан

Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Набиуллин Газизулла

Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набиуллин Шайкертжан

Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набиуллина Марьям

Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набиуллина Сарбижихан

Отец ребёнка: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Смерть
1984
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