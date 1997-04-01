Набиуллин Газизулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1930
Дата смерти01.04.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930
Рождение ребёнка
02.01.1957
Сын: Набиуллин Шакертжан
Мать ребёнка: Набиуллина Ракия
Рождение ребёнка
02.06.1960
Рождение ребёнка
07.04.1963
Рождение ребёнка
19.02.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Набиуллина Ракия
Смерть
01.04.1997