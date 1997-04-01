Набиуллин Газизулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабиуллин Газизулла

Набиуллин Газизулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1930

Дата смерти

01.04.1997

Пол

Мужской

Отец

До 1903 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930

Отец: Набиуллин Сагидулла Набиуллович

Мать: Набиуллина Нуриясма

Рождение ребёнка
02.01.1957

Сын: Набиуллин Шакертжан

Мать ребёнка: Набиуллина Ракия

Рождение ребёнка
02.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Набиуллина Ракия

Рождение ребёнка
07.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Набиуллина Ракия

Рождение ребёнка
19.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Набиуллина Ракия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набиуллина Ракия

Смерть
01.04.1997