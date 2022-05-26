Богданович Николай Евгеньевич 06.12.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданович Николай Евгеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.12.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 17.12.1905, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Супруги
Богданович (Ваксель) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданович (Ваксель) Мария Александровна

Смерть
17.12.1905
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Убит.

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