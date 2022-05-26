Богданович Николай Евгеньевич
мужской, родился 06.12.1870, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 17.12.1905, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Супруги
Богданович (Ваксель) Мария АлександровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1905
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область