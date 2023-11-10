Кочергов Иван Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1940
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
26.01.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно