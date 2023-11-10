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Кочергов Иван Спиридонович

Место рождения

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Мягченки, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Призыв на военную службу
1940
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
26.01.1943
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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