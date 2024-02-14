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Боксер Вениамин Мордухович

Место рождения

Батуринская слобода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич

Мать: (Боксер) ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Буковская (Боксер) Хиена Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: (Боксер) Сима Вениаминовна

Мать ребёнка: (Литвина) Хая Вульфовна

Рождение ребёнка
18.12.1907

Дочь: Егер (Боксер) Софья Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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