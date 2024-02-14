Боксер Вениамин Мордухович
Место рожденияБатуринская слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боксер Мордух (Матвей) Велвелевич
Мать: (Боксер) ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Буковская (Боксер) Хиена Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: (Боксер) Сима Вениаминовна
Мать ребёнка: (Литвина) Хая Вульфовна
Рождение ребёнка
18.12.1907
Дочь: Егер (Боксер) Софья Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно