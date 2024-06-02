Трофимов Косма (Кузьма) 01.11.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимов Косма (Кузьма)

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

01.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877

Отец: не указан

Мать: Дмитриева (Трофимова) Марина Григорьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденный
Крещение
18.11.1877
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
24.01.1900

Жена: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Трофимова Екатерина Кузьминична (Козмина)

Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Трофимова Фекла Кузьминична (Козмина)

Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Трофимова Ольга Кузьминична (Козмина)

Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дмитриева Ольга Кузьминична (Козмина)

Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Трофимов Иван Кузьмич (Козмин)

Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитриев Василий Кузьмич (Козмин)

Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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