Трофимов Косма (Кузьма)
Место рождения
Дата рождения01.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877
Отец: не указан
Незаконнорожденный
Крещение
18.11.1877
Бракосочетание
24.01.1900
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Трофимова Екатерина Кузьминична (Козмина)
Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Трофимова Фекла Кузьминична (Козмина)
Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Трофимова Ольга Кузьминична (Козмина)
Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дмитриева Ольга Кузьминична (Козмина)
Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Трофимов Иван Кузьмич (Козмин)
Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дмитриев Василий Кузьмич (Козмин)
Мать ребёнка: Трофимова (Софронова) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно