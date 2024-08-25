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Бондарева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Макарович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Бондарев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Бондарева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Бондарева) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бондарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович

Смерть
До 1826

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