Бондарева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Бондарева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Бондарева) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Бондарев Иван Макарович
Смерть
До 1826