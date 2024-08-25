Бондарев Андрей Иванович
Место рождениягуб.Орловская, у.Дмитриевский, вол.Волковская, д.Пасерково
Дата рождения1786
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Бондарев Иван Макарович
Мать: Бондарева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Яковлевна
Смерть
1831
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край