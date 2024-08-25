Бондарев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Андрей Иванович

Место рождения

губ.Орловская, у.Дмитриевский, вол.Волковская, д.Пасерково

Дата рождения

1786

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бондарев Иван Макарович

Мать: Бондарева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бондарев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Яковлевна

Смерть
1831
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

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