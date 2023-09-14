Клят Евсей Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти13.02.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился по разным источникам или в 1825 г. или в 1832 г.
Военная служба
Между 1843 и 1850
Вероятно кантонист, затем солдат. | В 1827 году появился указ Николая I о натуральной воинской повинности для евреев, которая до того заменялась денежным налогом (этот указ действовал до 1856 года, за... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Сын: Клят Исай Евсеевич
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Клят Яков Евсеевич
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Рахиль
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Клят Моисей Евсеевич
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Лея
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Эстер
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гитель
Мать ребёнка: Басся Абрамовна
Упоминание
До 15.12.1881
Балаганский 2-й гильдии купец | "Причислен в Верхнеудинские купцы 2-й гильдии 16 декабря 1881 года из Балаганских купцов 2-й гильдии" (ГКУ ГАЗК, ф. 94, оп. 1, лл. 17, 17 об., 18)
Работа или профессия
С 16.12.1881 по 01.01.1884
Верхнеудинск
Верхнеудинский купец 2-й гильдии | С 1 января 1884 г. перешел из Верхнеудинских купцов в Читинские купцы 2-й гильдии. ( ГКУ ГАЗК ф. 94, оп. 1, д. 172, лл. 10-10 об.)
Работа или профессия
С 01.01.1884
Чита, город Чита, Забайкальский край
Читинский купец 2-й гильдии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басся Абрамовна
Смерть
13.02.1901
Запись о смерти 13 февраля 1901 г. в возрасте 69 лет (вероятно ошибка) в Иркутске от порока сердца и старческого истощения /ОКГУ ГАИО, ф. 789, оп. 1, д. 47, л. 2/
Похороны
Неизвестно
Лисихинское кладбище