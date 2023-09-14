Клят Евсей Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клят Евсей Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

13.02.1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился по разным источникам или в 1825 г. или в 1832 г.
Военная служба
Между 1843 и 1850
Вероятно кантонист, затем солдат. | В 1827 году появился указ Николая I о натуральной воинской повинности для евреев, которая до того заменялась денежным налогом (этот указ действовал до 1856 года, за... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Клят Исай Евсеевич

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Клят Яков Евсеевич

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Рахиль

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Клят Моисей Евсеевич

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Лея

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Эстер

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гитель

Мать ребёнка: Басся Абрамовна

Упоминание
До 15.12.1881
Балаганский 2-й гильдии купец | "Причислен в Верхнеудинские купцы 2-й гильдии 16 декабря 1881 года из Балаганских купцов 2-й гильдии" (ГКУ ГАЗК, ф. 94, оп. 1, лл. 17, 17 об., 18)
Работа или профессия
С 16.12.1881 по 01.01.1884
Верхнеудинск
Верхнеудинский купец 2-й гильдии | С 1 января 1884 г. перешел из Верхнеудинских купцов в Читинские купцы 2-й гильдии. ( ГКУ ГАЗК ф. 94, оп. 1, д. 172, лл. 10-10 об.)
Работа или профессия
С 01.01.1884
Чита, город Чита, Забайкальский край
Читинский купец 2-й гильдии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басся Абрамовна

Смерть
13.02.1901
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Запись о смерти 13 февраля 1901 г. в возрасте 69 лет (вероятно ошибка) в Иркутске от порока сердца и старческого истощения /ОКГУ ГАИО, ф. 789, оп. 1, д. 47, л. 2/
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Лисихинское кладбище
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