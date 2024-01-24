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Безроднин Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Безроднин Афанасий Георгиевич

Мать: Безроднина Серебреницкая Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.03.1888

Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна

Рождение ребёнка
25.03.1888

Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Евфимовна

Мать ребёнка: Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Безроднин Евфимий Димитриевич

Мать ребёнка: Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна

Смерть
Неизвестно
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