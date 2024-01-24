Безроднин Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
25.03.1888
Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна
Рождение ребёнка
25.03.1888
Дочь: Дубкова Безроднина Лидия Евфимовна
Мать ребёнка: Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Безроднин Евфимий Димитриевич
Мать ребёнка: Безроднина Латышевская Еликанида Авксентьевна
Смерть
Неизвестно