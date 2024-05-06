Бирчикова (Васильева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирчиков Михаил
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязанская обл., Раненбургский р-н, с. Новочемоданово
Смерть
Неизвестно