Бирчикова (Васильева) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирчикова (Васильева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.
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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирчиков Михаил

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязанская обл., Раненбургский р-н, с. Новочемоданово
Смерть
Неизвестно

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