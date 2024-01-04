Маланичева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланичева Анна

Место рождения

Атюрьево, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Атюрьево, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1972

Сын: Маланичев Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Маланичев Анатолий Васильевич

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1976

Сын: Маланичев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Маланичев Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маланичев Анатолий Васильевич

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