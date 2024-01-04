Маланичева Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Сын: Маланичев Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Маланичев Анатолий Васильевич
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1976
Сын: Маланичев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Маланичев Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно