Голохвастова Варвара Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голохвастова Варвара Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Голохвастовъ Тимофей

Отец ребёнка: Голохвастовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Голохвастовъ Акимъ

Отец ребёнка: Голохвастовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кривошеева Пелагея

Отец ребёнка: Голохвастовъ Иванъ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голохвастовъ Иванъ

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