Голохвастова Варвара Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Голохвастовъ Тимофей
Отец ребёнка: Голохвастовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Голохвастовъ Акимъ
Отец ребёнка: Голохвастовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Кривошеева Пелагея
Отец ребёнка: Голохвастовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голохвастовъ Иванъ