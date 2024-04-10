Авдотья (Евдокия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1852 ст.

Муж: Филипп Исаев

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Исаев

Сальково, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Исаев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Исаев

Сальково, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Место жительства
1858 ст.
Сальково, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно

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