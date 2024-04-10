Авдотья (Евдокия) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1852 ст.
Муж: Филипп Исаев
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Исаев
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Отец ребёнка: Филипп Исаев
Место жительства
1858 ст.
Смерть
Неизвестно