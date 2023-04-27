Orsini Ioannes
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1317
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Orsini D’Epiro Riccardo
Мать: Orsini ...
Рождение ребёнка
Около 1291
Дочь: Margherita
Мать ребёнка: Orsini Maria
Monopoli, Apulia
Бракосочетание
Около 1293
Жена: Orsini Maria
Monopoli, Apulia
Работа или профессия
Неизвестно
кефалонийски граф
Смерть
1317
Cephalonia, Greece