Orsini Ioannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Orsini Ioannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1317

Пол

Мужской

Отец

Около 1238 г.р.

Мать

Жена

Около 1257 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Orsini D’Epiro Riccardo

Мать: Orsini ...

Рождение ребёнка
Около 1291

Дочь: Margherita

Мать ребёнка: Orsini Maria

Monopoli, Apulia
Бракосочетание
Около 1293

Жена: Orsini Maria

Monopoli, Apulia
Работа или профессия
Неизвестно
кефалонийски граф
Смерть
1317
Cephalonia, Greece
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