Изюмов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Изюмов Иван Андреевич
Мать: не указана
По сказке от 1795 года родился в 1727 году.
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1754
Священник Ильинской Почковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1789