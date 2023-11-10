Изюмов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов Дмитрий Иванович

Место рождения

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Изюмов Иван Андреевич

Мать: не указана

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
По сказке от 1795 года родился в 1727 году.
Рождение ребёнка
1754

Сын: Изюмов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1754
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Ильинской Почковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Изюмов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Изюмов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1789
Раково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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