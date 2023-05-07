Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти30.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Иван Григорьев
Мать: Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
23.01.1857 ст.
Муж: Павел Лукин
Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Свято-Троицкой села Медвецкой Церкви
Рождение ребёнка
1865
Сын: Павлов Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Лукин
Рождение ребёнка
1866
Сын: Павлов Яков Павлович
Отец ребёнка: Павел Лукин
Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.01.1895