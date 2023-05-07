Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

30.01.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Иван Григорьев

Мать: Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
23.01.1857 ст.

Муж: Павел Лукин

Медведь, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Свято-Троицкой села Медвецкой Церкви
Рождение ребёнка
1865

Сын: Павлов Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Лукин

Рождение ребёнка
1866

Сын: Павлов Яков Павлович

Отец ребёнка: Павел Лукин

Раглицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
30.01.1895
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