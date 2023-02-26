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Шейдина Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шейдин Стефан Максимов

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шейдин Николай Максимов

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шейдин Фёдор Максимов

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1842

Дочь: Ксения Максимова

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Максимова

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шейдин Никита Максимов

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соломонида Максимова

Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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