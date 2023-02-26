Шейдина Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
17.01.1842
Дочь: Ксения Максимова
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Максимова
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соломонида Максимова
Отец ребёнка: Шейдин Максим Трофимов
Смерть
Неизвестно