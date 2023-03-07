Шейдин Максим Трофимов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шейдин Илларион (Лаврентий) Максимов
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
17.01.1842
Дочь: Ксения Максимова
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Максимова
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соломонида Максимова
Мать ребёнка: Шейдина Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно