Телелюев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Телелюев Василий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрова-Гусева Агриппина (Агрофена) Степановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телелюев Степан Степанович
Мать ребёнка: ?