Телелюев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Телелюев Василий Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрова-Гусева Агриппина (Агрофена) Степановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телелюев Степан Степанович

Мать ребёнка: ?

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