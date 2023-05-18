Пенской Иван Васильевич
Место рожденияВоронежская обл
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Пенской Василий Яковлевич
Мать: Пенская Анна Петровна
Воронежская обл
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Пенская Пелагея
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Пенская Пелагея
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Харитонья Ивановна
Мать ребёнка: Пенская Пелагея
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Пенская Пелагея
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Пенская Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенская Пелагея
Смерть
Неизвестно