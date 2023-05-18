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Пенской Иван Васильевич

Место рождения

Воронежская обл

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Пенской Василий Яковлевич

Мать: Пенская Анна Петровна

Воронежская обл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Пенской Козьма Иванович

Мать ребёнка: Пенская Пелагея

Рождение ребёнка
1878

Сын: Пенской Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пенская Пелагея

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Харитонья Ивановна

Мать ребёнка: Пенская Пелагея

Рождение ребёнка
1889

Сын: Пенской Никита Иванович

Мать ребёнка: Пенская Пелагея

Ильинка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пенской Яков Иванович

Мать ребёнка: Пенская Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенская Пелагея

Смерть
Неизвестно
Ильинка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
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