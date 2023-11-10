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Виногорова Лидия Николаевна
Виногорова Лидия Николаевна
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Древо
Место рождения
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Дата рождения
1922
Пол
Женский
Отец
Виногоров Николай Иванович
1899 г.р.
Мать
Виногорова Клавдия Ивановна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Виногоров Николай Иванович
Мать:
Виногорова Клавдия Ивановна
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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