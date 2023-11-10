Виногорова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Лидия Николаевна

Виногорова Лидия Николаевна

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Виногоров Николай Иванович

Мать: Виногорова Клавдия Ивановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close